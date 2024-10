A Tuttofood 2025 arriva 'Mixology Experience'

Tuttofood 2025, l'appuntamento internazionale per il settore agroalimentare in programma dal 5 all'8 maggio 2025 a Fiera Milano Rho e organizzato da Fiere di Parma, e in particolare dallo staff di Cibus, accoglierà tra i suoi padiglioni Mixology Experience, evento di riferimento nazionale per il mondo del beverage verticale dei cocktail bar e del bartending.

"Questa nuova partnership con Mixology Experience, che vanta al suo attivo già tre edizioni con più di 450 aziende espositrici e circa 18.000 ingressi nella città di Milano, segna un passo decisivo - si legge in una nota della manifestazione verso un'esperienza integrata e innovativa, nonché completa, per l'offerta food&beverage della manifestazione".

"Siamo davvero felici di avere a bordo di Tuttofood e Cibus Luca Pirola e il suo team - dice Antonio Cellie, Ceo di Fiere di Parma -. Abbiamo impiegato pochissimo a trovare un accordo alla luce delle indicazioni provenienti dal mercato, che chiedevano di sviluppare l'area Beverage e Mixology all'interno dei nostri eventi. La distribuzione nazionale ed estera, on e off trade, auspicava da tempo un evento unico e leader in Italia sul mondo Food&Beverage con un profilo chiaramente B2B e internazionale".

All'interno di Tuttofood 2025, Mixology Experience avrà un'area dedicata che sarà il cuore pulsante del padiglione "Beverage". I visitatori potranno così assistere a masterclass esclusive tenute da alcuni dei più importanti bartender del panorama nazionale e internazionale, esplorare nuove tecniche di miscelazione e degustare cocktail realizzati con ingredienti d'eccellenza sia innovativi che tradizionali.

"L'ingresso di Mixology Experience all'interno di Tuttofood - spiega Luca Pirola, ideatore di Mixology Experience, format nato dal gruppo Bartender.it (di cui è fondatore)- rappresenta una grande opportunità per esaltare la contemporaneità dell'offerta nell'hospitality. È il momento perfetto per mostrare come le nuove tendenze, il mondo dei liquori e degli spirits e il mondo della mixology siano un potente veicolo di innovazione e qualità all'interno dell'offerta completa delle attività di somministrazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA