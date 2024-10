Casiraghi (UniPavia), sport entri nello stile di vita di tutti

L'esercizio fisico deve "entrare a far parte dello stile di vita di ogni persona, favorendo così un benessere su larga scala: dalla riduzione della massa grassa in eccesso al mantenimento della forma fisica nel tempo, in abbinamento a strategie alimentari a carattere antinfiammatorio": lo ha spiegato Elena Casiraghi, PhD, specialista in alimentazione e integrazione dello sport e docente a contratto di Teoria e Metodi di Preparazione degli Sport Individuali presso l'Università degli Studi di Pavia, intervenendo al quinto congresso internazionale 'Healthy Lifespan - Positive nutrition, antiinflammation diet, physical activity and sport' organizzato dalla Fondazione Paolo Sorbini, e promosso da Enervit e Technogym, a Palazzo Mezzanotte a Milano.

"Nonostante la consapevolezza dei benefici dell'esercizio fisico, molte persone sono restie ad adottare un piano di allenamento settimanale a causa della mancanza di motivazione o la carenza di tempo. Tuttavia - ha aggiunto - esistono strategie di allenamento che possono ottimizzare tempo ed efficacia, e che comportano anche un divertimento intrinseco. È importante diffondere queste conoscenze nell'ambiente sanitario".



