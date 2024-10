Alle Gallerie d'Italia di Milano tela mai esposta di Ryman

Mai esposta finora al pubblico, dal 6 ottobre alle Gallerie d'Italia di piazza Scala si potrà ammirare Surface Veil IV opera del pittore americano Robert Ryman, scandagliatore dell'arte minimal e concettuale di cui si è da poco chiusa una retrospettiva all'Orangérie di Parigi.

Sarà quindi possibile vedere la tela realizzata a inizio anni '70 a partire dalla prima domenica del mese, che è ad ingresso gratuito in tutte le sedi museali delle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo, ovvero Milano, Torino, Vicenza e Napoli.

Surface Veil IV fa parte della collezione realizzata fra gli anni '60 e gli anni '80 da Luigi e Peppino Agrati, poi confluita nei fondi di Intesa Sanpaolo, che include dieci opere dell'autore americano deceduto nel 2019. In particolare questo lavoro appartiene al secondo gruppo della serie Surface Veil, il primo realizzato utilizzando come supporto fibra di vetro sottilissimo (surface veil è il nome della marca del prodotto) per cercare di realizzare aderenza della superficie dell'opera al muro, la seconda, di dimensioni maggiori utilizzando lino o cotone. Sono in tutto quattro le opere del secondo gruppo, una ora visibile alle Gallerie d'Italia, le altre tre al museo Guggenheim di New York.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA