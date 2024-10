Accoltella il figlio durante una lite nel Milanese, arrestato

Un 73enne incensurato è stato arrestato dai Carabinieri a Novate Milanese (Milano) per tentato omicidio nei confronti del figlio, un 45enne, durante una lite.

L'episodio, riferito oggi, è accaduto la sera del 2 ottobre intorno alle 19.30 in una palazzina in piazza della Pace, quando l'uomo è stato bloccato dai carabinieri.

"A seguito dell'intervento di personale sanitario - si legge in una nota - il 45enne è stato poi trasportato in codice rosso presso l'ospedale San Gerardo di Monza dal quale è stato successivamente dimesso con una prognosi di 20 giorni per ferita penetrante al torace con pneumotorace, potenzialmente letale; il 73enne è stato invece medicato presso l'ospedale Sacco di Milano, dal quale è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni per trauma cranico e successivamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari".



