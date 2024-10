Il Cenacolo di Artom ne fa 400, serata con Camillo Ricordi

Lo scienziato Camillo Ricordi, direttore del Diabetes Research Institute di Miami, e uno dei maggiori esperti al mondo nelle terapie contro il diabete, è stato l'ospite di onore del 400esimo Cenacolo di Arturo Artom.

Una 'special edition' del Cenacolo, martedì 2 ottobre, che ha celebrato il nuovo record, al Lucid Club in via del Gesù. Il prof. Ricordi, massimo esperto mondiale nel campo dei trapianti di isole pancreatiche per la cura del diabete, ha presentato il suo libro 'Il codice della Longevità Sana' fornendo spunti e consigli per favorire un invecchiamento un buona salute grazie alla prevenzione e all'alimentazione. Un modo anche per evitare, ha detto tra l'altro, la lievitazione dei budget per il welfare che aumentano vertiginosamente in correlazione all'aumento dell'età media e della popolazione deglu ultrasessantenni.

Presenti, tra gli altri, anche il virologo Roberto Burioni, e l'artista Omar Hassan, il pugile-pittore che prende a pugni le tele, che fu costretto a lasciare a soli 19 anni la boxe per la diagnosi di diabete e che ha così reincontrato il prof. Ricordi che lo ebbe in cura prima di trasferirsi negli Stati Uniti.





