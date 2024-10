Furto al ristorante dell'Ostello Bello a Milano, tre arresti

Un 23enne cubano e due peruviani, un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 17, sono stati arrestati a Milano dalla Polizia per furto aggravato in concorso all'interno di un noto locale, l'Ostello Bello.

"Ieri sera - ha riferito la Questura - gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile milanese, nel corso di un servizio in borghese in zona Stazione Centrale, alle 19:30, in piazza De Lellis, hanno notato tre persone che continuavano a guardarsi e si scambiavano dei cenni. Seguiti a distanza dai poliziotti, i tre, giunti in via Lepetit, si sono separati e, mentre il 27enne è rimasto in strada con la chiara funzione da "palo", gli altri due sono entrati all'interno del locale per poi uscirvi qualche minuto dopo. I poliziotti hanno fermato i tre e, a seguito di perquisizione personale, il 23enne è stato trovato in possesso di uno zaino con all'interno un computer e uno smartphone che teneva nascosto sotto la propria giacca mentre il 25enne è stato trovato in possesso di uno smartphone risultato poi anch'esso provento di furto".

I primi due oggetti sono stati restituiti alla proprietaria, una donna di 30 anni che stava cenando all'ostello. La 17enne è stata portata in un cpa per minorenni.



