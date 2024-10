Anziano ucciso nel Comasco, ritrovata l'arma del delitto

A dieci giorni dal delitto è stato trovato dai carabinieri il coltello utilizzato per uccidere Candido Montini, 76 anni, di Catasco di Garzeno (Como), titolare di una piccola bottega di alimentari ed ex vicesindaco del paese. Montini era stato ucciso a coltellate nella sua abitazione il 24 settembre scorso, si presume durante l'ora di pranzo e colpito da vari fendenti, quello letale alla gola.

Come riportato da alcuni quotidiani, il coltello è stato recuperato a terra, lungo una strada del piccolo paese, non lontano dall'emporio gestito da Montini. L'arma, un normalissimo coltello da cucina a lama corta, non sarebbe di proprietà della vittima, ed è stata inviata ai laboratori scientifici dei Ris per tutte le analisi e gli accertamenti. La speranza è di trovare qualche traccia dell'assassino, che avrebbe abbandonato il coltello durante la fuga.

Per le strade del paese era stato abbandonato anche il portafoglio della vittima, ritrovato senza denaro all'interno. Il fatto che l'arma non fosse della vittima, lascia pensare che l'omicida si sia presentato a casa di Montini già armato, quindi a priori non si può escludere una premeditazione dell'aggressione. Intanto le autorità non hanno ancora concesso il nulla osta ai funerali: proprio il ritrovamento del coltello, infatti, consentirà di appurare se le ferite sono compatibili con quel tipo di arma. L'ipotesi su cui si lavora è quella di una rapina finita male.



