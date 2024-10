I carabinieri di Milano salvano un anziano dal suicidio

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno salvato un 89enne che stava tentando di gettarsi dal balconcino di un palazzo nel quartiere di Baggio. I militari sono intervenuti su richiesta alla centrale operativa da parte dei familiari dell'anziano che aveva scavalcato in parte la balaustra del balconcino condominiale, al 5° piano dello stabile.

Arrivati in tempi brevi, sono riusciti con non poche difficoltà ad afferrare l'uomo trattenendolo dalla cintura dei pantaloni per alcuni minuti sospeso nel vuoto, riuscendo a portarlo in salvo grazie anche ai carabinieri di una seconda pattuglia . L'anziano è stato portato dal 118 all'ospedale "Fatebenefratelli", dove è stato ricoverato a scopo precauzionale.



