Casa: prezzi a Milano +2%, ma le transazioni sono in calo

Crescono nel primo semestre 2024 i prezzi medi nel residenziale nuovo: +2% a Milano città con un prezzo medio registrato di 6.520 euro al metro quadro e aumenta la zona Sud con +6%, secondo l'ultima 'Rilevazione dei prezzi del mercato immobiliare' della Commissione immobili della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, presentata questa mattina durante un convegno.

La zona più cara è il centro con 11.804 euro al mq, +1% a fronte dei 5.016 euro al mq della zona Sud. Cresce del 7% Monza con 3.444 euro/mq e del 4% Lodi con 2.460 euro/mq. Ma continua a rallentare il numero di transazioni, anche per gli alti tassi di interesse sui mutui, passando a Milano città nel primo trimestre dalle 5.920 del 2023 alle 5.141 del 2024, -13%, nel secondo trimestre dalle 6.568 del 2023 a 6.087 del 2024 (-7%).

Per Vincenzo Albanese, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, "Milano, in linea con il 2023, mostra un calo delle transazioni soprattutto sugli immobili di nuova costruzione, ma i valori non ne risentono ancora e i prezzi rimangono in salita".

"È necessario calmierare i prezzi, favorendo anche l'housing sociale" ha detto Guido Bardelli, assessore alla Casa del Comune di Milano. "Obiettivo del Comune è di creare un numero significativo di appartamenti ad affitto permanente con canoni realmente accessibili, grazie alla collaborazione con il settore privato sociale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA