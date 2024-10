Tamaro e Di Pietrantonio a Rassegna Letteraria di Vigevano

La Premio alla Carriera Susanna Tamaro, la vincitrice del Premio Strega 2024 Donatella Di Pietrantonio ed Erin Doom, regina delle classifiche dei libri più venduti saranno tra le grandi ospiti della Rassegna Letteraria della Città di Vigevano, che si svolgerà dal 23 al 27 ottobre, con direttore editoriale Ermanno Paccagnini e consulente editoriale Alessandra Tedesco.

La XIII edizione avrà come tema Maschere, nel centesimo anniversario dalla morte di un'icona del teatro italiano come Eleonora Giulia Amalia Duse, nata a Vigevano il 3 ottobre 1858 e morta il 21 aprile 1924 a Pittsburgh. Due le anteprime, sabato 26 ottobre, con Alessia Gazzola e Marcello Simoni. Ad aprire la Rassegna sarà Roberto Vecchioni, amico della manifestazione.

A Vigevano ci saranno anche Marco Balzano e Chiara Gamberale, Stefano Nazzi, apprezzatissimo dal pubblico grazie anche ai suoi podcast, Maurizio de Giovanni e Mario Calabresi, Nico Acampora di PizzaAut ed Elisabetta Soglio con Alessandro Milan, presidente dell'Associazione Wondy sono io. "La Rassegna, grazie al direttore Ermanno Paccagnini e alla consulente editoriale Alessandra Tedesco è sempre più nazionale, inclusiva e capace di ospitare i principali protagonisti del mondo editoriale italiano", ha detto il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa. "Si conferma anche quest'anno la collaborazione con il Rotary Vigevano Mortara che sostiene la traduzione nella Lingua dei Segni con l'Associazione Guanti Rossi di due importanti eventi, come l'apertura con Roberto Vecchioni e il Premio alla Carriera con Susanna Tamaro" afferma Marzia Segù, vicesindaca e assessore con delega ai Servizi Bibliotecari e alla Rassegna Letteraria del Comune di Vigevano. Confermata la collaborazione con l'Associazione Wondy Sono Io e il lavoro con i gruppi di lettura, per una interazione sempre più efficace con i lettori e le lettrici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA