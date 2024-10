Nuovo rinvio per la riapertura di Orio, ora prevista per le 20

Ennesimo rinvio della riapertura della pista dell'aeroporto bergamasco di Orio al Serio, stamattina alle 8 teatro di un incidente con lo scoppio degli pneumatici posteriori di un volo Ryanair appena arrivato da Barcellona. La compagnia di gestione dello scalo Sacbo, che aveva ipotizzato la riapertura alle 18, ha fatto sapere che "per consentire di ultimare le procedure di agibilità della pista di volo, ad avvenuto completamento delle operazioni di ripristino della pavimentazione danneggiata, il nuovo orario di riapertura è stato fissato alle ore 20". Il velivolo Boeing è stato rimosso dalla pista nel pomeriggio grazie a un traino e portato in uno degli hangar di Ryanair per le riparazioni del caso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA