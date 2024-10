Le Villi di Puccini al Dal Verme, il teatro dove debuttarono

Nel giorno in cui cadono i cento anni dalla morte di Giacomo Puccini, al teatro Dal Verme di Milano torna in scena, in forma di concerto, la sua prima opera, Le Villi, che proprio qui debuttò il 31 maggio 1884.

Ma l'intera giornata è dedicata al compositore toscano, con la seconda sessione, dopo quella del 24 aprile a Lucca, del convegno 'Puccini in scena, oggi' organizzato dall'Associazione Nazionale Critici Musicali a cui partecipano compositori come Filippo Del Corno e Francesco Filidei, sovrintendenti fra cui Mathieu Jovin del Regio di Torino e Laura Berman (ora sovrintendente ad Hannover ma in partenza per Amburgo), con un faccia a faccia finale alle 15 fra Angelo Foletto e Riccardo Chailly, direttore musicale della Scala e grande esperto di Puccini.

A seguire, alle 17, l'opera, in forma di concerto, con Diego Fasolis a dirigere l'orchestra dei Pomeriggi Musicali, il coro della radio della Svizzera e i solisti Francesca Sassu (Anna), Giuseppe Talamo (Roberto) e Marco Bussi (Guglielmo Gulf) evento realizzato in collaborazione con il Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA