Inchiesta ultrà: Curva Inter senza striscioni ma cori e tifo

Nessuno striscione, ma bandiere, tamburi e cori, quasi come se nulla fosse. Dopo gli arresti che ne hanno decimato i vertici, la Curva Nord dell'Inter si è riempita per la sfida di Champions League contro la Stella Rossa come per qualsiasi altra partita dei nerazzurri. Il clima, però, è comunque particolare, così come lo era prima del fischio d'inizio al Baretto, il ritrovo dei tifosi fuori da San Siro, tra chi parlava delle ultime notizie emerse in giornata e qualcuno che si diceva anche preoccupato per i possibili sviluppi futuri. Nessun riferimento alle vicende giudiziarie, invece, nella Fanzine della Curva Nord che viene distribuita allo stadio prima della gara: al suo interno infatti erano presenti solo commenti della tifoseria dopo la sconfitta della squadra di Simone Inzaghi nel derby contro il Milan. A inizio partita, poi, la Curva ha scandito i classici cori interisti, con il classico "Internazionale devi vincere" cantato anche dal resto dei presenti al Meazza e ininterrottamente per i primi 5' della partita, come se le ultime vicende non avessero scosso il cuore della tifoseria organizzata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA