In Lombardia confermata l'apertura della caccia dal 2 ottobre

Confermata dal 2 ottobre l'apertura della stagione di caccia in Lombardia. Lo fa sapere la Regione in una nota. "A seguito dell'udienza che si è tenuta oggi presso il Tar di Milano, in attesa di quanto verrà disposto con la sentenza, che dovrebbe essere depositata nei prossimi giorni - si legge in una nota di Palazzo Lombardia inviata ad AFCP, Polizie Provinciali e associazioni venatorie -, si conferma che la caccia sarà normalmente aperta dal 2 ottobre secondo le disposizioni del calendario venatorio e suoi allegati territoriali".

Nelle scorse settimane il Tar Lombardia aveva accolto la richiesta di sospensiva per l'apertura della stagione presentata da alcune associazioni ambientaliste.



