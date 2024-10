Angelo Maresca nuovo amministratore delegato Gruppo Polygon

Cambio al vertice di Polygon, azienda del settore della manutenzione delle apparecchiature biomedicali e di diagnostica per immagini: Armando Ardesi, 61 anni, assume il ruolo di presidente del cda mentre Angelo Maresca, 46 anni, viene nominato nuovo amministratore delegato.

Maresca, proviene da Dedalus, uno dei principali player al livello Europeo nel settore del software ospedaliero e diagnostico, e vanta precedenti esperienze in Ubs e Mediobanca.

Armando Ardesi, che ha guidato Polygon dal maggio 2020 ad oggi - si legge in una nota del gruppo -, portando il fatturato dell'Azienda da 116 milioni agli oltre 160 milioni di oggi, continuerà a contribuire alla visione strategica come presidente. Il Gruppo Polygon resistra oltre 160 milioni di euro di fatturato con 780 addetti e un posizionamento di mercato che ne fa "un partner riconosciuto e affidabile per le più importanti strutture sanitarie in Italia e Spagna - si precisa nella nota - : Policlinico Gemelli di Roma, Bambin Gesù, Ospedale Maggiore di Milano, Istituto Nazionale Tumori Milano, Policlinico San Matteo di Pavia, San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona a Salerno, Policlinico di Bari, Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, solo per citarne alcune".

"Sono sicuro che questo assetto porterà il Gruppo a raggiungere importanti risultati - dice Armando Ardesi - sia in termini di crescita che di innovazione". "Il nostro impegno verso i nostri clienti e partner - afferma Angelo Maresca -rimane saldo, e sono sicuro che ci aspettano grandi cose".





