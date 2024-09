Ragazze adescate sul web e costrette a prostituirsi, due arresti

Un centro estetico mascherava quella che secondo gli inquirenti era una casa a luci rosse nella zona di Saronno, in provincia di Varese, dove la Guardia di Finanza è intervenuta e ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal tribunale di Busto Arsizio nei confronti di una coppia che gestiva l'attività e intascava la gran parte dei guadagni, secondo gli accertamenti circa il 70 per cento. A segnalare lo strano via vai di uomini nei locali del centro erano stati i residenti. Dalle indagini è risultato che le ragazze erano state adescate sul web e costrette a prostituirsi. Durante l'operazione i militari hanno sequestrato 28mila euro.

Entrambi gli arrestati sono risultati recidivi e su uno pendeva una condanna definitiva a 4 anni e 8 mesi, sempre per reati riconducibili allo sfruttamento della prostituzione, e quindi è stato portato in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA