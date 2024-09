Addio ad Anna Segatti de La Forza e il Sorriso onlus

È mancata ieri, sabato 28 settembre, Anna Segatti, presidente de La Forza e il Sorriso Onlus, dopo una lunga convivenza con il cancro. L'associazione benefica patrocinata da Cosmetica Italia è impegnata nella realizzazione di laboratori di bellezza gratuiti a favore della popolazione femminile colpita da tumore, sul modello del programma internazionale Look Good Feel Better.

Alla guida dell'iniziativa dal 2015, "Anna Segatti era stata eletta per il quarto mandato consecutivo nel dicembre del 2022 - ricorda in una nota Cosmetica Italia (organizzatrice in questi giorni della Milano beauty week, ndr) -. Sostenitrice instancabile delle iniziative a sostegno delle donne nella loro lotta contro il cancro, Anna Segatti ha impresso il proprio stile e un indistinguibile carisma nel percorso di crescita del progetto, oggi presente in oltre 55 ospedali italiani".

Laureata in Lingue Straniere all'Università di Trieste, con una lunga carriera internazionale interamente dedicata all'universo cosmetico, conclusasi nel 2013 nel ruolo di Senior Vicepresidente per l'Europa Occidentale, il Medio Oriente e l'Africa, in Avon, nel corso del suo percorso professionale, è stata anche vicepresidente di Cosmetica Italia contribuendo attivamente alla fondazione della Onlus. "Come donna impegnata in prima persona nel contrasto alla malattia, ha sempre creduto e agito concretamente nella promozione dei laboratori di bellezza per le donne colpite da tumore, profondamente convinta del valore sociale dei cosmetici e della loro importanza come elementi essenziali di benessere e cura di sé e indispensabili alleati nel contrastare gli effetti secondari delle cure oncologiche - si ricorda -. Annunciarne la scomparsa rattrista profondamente il team de La forza e il sorriso Onlus che, al suo fianco, ha seguito l'espansione del progetto nell'ultimo decennio".

Si unisce al ricordo anche l'intero settore rappresentato da Cosmetica Italia, con in testa il presidente Benedetto Lavino e la direttrice generale Silvia De Dominicis, e il Comitato de La forza e il sorriso Onlus con Filippo De Caterina (L'Oréal Italia Spa), Fabio Franchina (Framesi Spa), Vittoria Ganassini (Istituto Ganassini Spa), Luca Nava (Cosmetica Italia), Valeria Pignatelli (Shiseido Italia Spa), Cristina Quintini, Elisabetta Rivolta (Intercos Spa), Francesca Silva (Clarins Italia Spa), Benedetta Suardi (Kiko Spa); e l'Assemblea delle ulteriori imprese aderenti.

In occasione della sua rielezione, nel dicembre del 2022, Anna Segatti si era detta "orgogliosa e onorata di rappresentare La Forza e il Sorriso Onlus. Ritengo sia fondamentale e funzionale all'intera realtà dell'associazione, dalle donne partecipanti ai laboratori di bellezza - le protagoniste assolute, alle quali ci dedichiamo con passione e allo stesso tempo nostra linfa d'ispirazione - fino ai volontari del personale civile e sanitario, garantire e portare avanti con fluidità le idee e i progetti avviati. Questa è un'associazione a cui tengo molto, sia dal punto di vista personale, essendo io una paziente oncologica, sia professionale, avendo collaborato da tempo alla creazione del meraviglioso progetto della Onlus".





