Tre etti e mezzo di cocaina in casa, arrestato a Milano

Aveva in casa oltre 300 grammi di cocaina e gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile avevano già individuato un appartamento a Bollate (Milano) quale probabile luogo di detenzione della droga. Ieri i poliziotti hanno fermato un 48enne vicino alla sua abitazione.

I poliziotti in casa hanno trovato oltre 30 grammi di cocaina suddivisa in più bustine, circa 4 grammi di hashish e 4.150 euro. L'uomo aveva anche la chiave di un altro appartamento nello stabile dove gli agenti hanno trovato un macchinario utilizzato per sigillare le dosi, due bilancini elettronici, materiale per il confezionamento, sette grammi e mezzo di cocaina in più dosi e due involucri in cellophane con 120 e 200 grammi di cocaina.



