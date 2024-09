Il progetto 'Alimenta l'amore' di Coop Lombardia compie 10 anni

Compie dieci anni il progetto 'Alimenta l'Amore' di Coop Lombardia, nato per promuovere la sensibilizzazione e il rispetto verso gli animali e l'ambiente, e per celebrare questo traguardo diventa associazione.

"È un compleanno importante - ha spiegato Alfredo De Bellis, presidente di Coop Lombardia nel corso della giornata di festa al Castello Sforzesco di Milano -, in dieci anni il progetto è cresciuto e ha prodotto tanti risultati". Lo dimostrano i numeri, oltre 1500 persone e animali sono stati ritratti in dieci anni dalla fotografa e giornalista Silvia Amodio, ritratti che sono diventati iconici.

Con 'Alimenta l'amore' sono stati raccolti attraverso i supermercati quasi 5 milioni di pasti "che abbiamo devoluto alle realtà cinofile, canili e gattili che collaborano con noi".

Presidente della neo nata associazione è il disegnatore e regista Bruno Bozzetto. "Io amo tutti gli animali perchè sono nostri fratelli - ha commentato - e vanno soprattutto rispettati, questa associazione si pone anche questo scopo.

Piano piano c'è un cambiamento in atto e le persone si rendono conto del valore degli animali e di quanto danno". Protagonisti della giornata al Castello Sforzesco anche le unità cinofile di diverse reltà, che sono state ritratte nella mostra 'Human Dog', con gli scatti di Silvia Amodio e che hanno raccontato il legame con questi cani altamente addestrati per aiutare le persone .

"Il rapporto tra uomo e animale è fondamentale - ha detto il maresciallo e istruttore cinofilo della Guardia di Fiananza di Milano, Maria Piras -, c'è un connubio tra il conduttore e il cane, si danno una mano a vicenda perché dove non arriva uno arriva l'altro ed è fondamentale la loro collaborazione".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA