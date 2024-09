Vandali di notte in scuola media a Sondrio, oggi niente lezioni

Raid notturno di vandali in una scuola media in centro a Sondrio. Stamani l'istituto è stato dichiarato inagibile e gli studenti sono stati costretti a ritornare a casa.

I vandali hanno distrutto le nuove lavagne elettroniche, abbattuto porte e messo fuori uso l'impianto idraulico provocando l'allagamento di aule e corridoi.

Sull'episodio indaga la Squadra Mobile dopo il primo sopralluogo degli agenti delle Volanti e dei vigili del fuoco. I danni, non ancora quantificati, sono ingenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA