Delitto Viadana: uccisa nel box,accusato di omicidio premeditato

Il 17enne fermato ieri sera dai carabinieri, nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Maria Campai, 42 anni romena, sono di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere.

Il delitto, avvenuto a Viadana nel Mantovano, si è consumato nel garage dell'edificio dove il ragazzo abitava. Il corpo è stato trasportato nel giardino di una vicina villetta disabitata dove, nascosto sotto uno strato di foglie, lo hanno trovato ieri mattina i carabinieri di Viadana e del Nucleo investigativo di Mantova.

La donna era arrivata a Viadana da Parma, dove viveva con la sorella, la sera del 19 settembre per incontrare il giovane conosciuto online. Da quel momento della 42enne non si erano avute più notizie nonostante gli appelli e le ricerche.

Al 17enne i carabinieri sono arrivati attraverso l'analisi delle immagini dei sistema di videosorveglianza e dopo aver sentito numerose persone. Le indagini, coordinate dalla Procura dei Minori di Brescia, sono ancora in corso alla ricerca, in particolare, del movente.

Secondo le prime informazioni, il delitto sarebbe avvenuto per soffocamento dopo un colpo sferrato alla testa della vittima con un oggetto contundente.



