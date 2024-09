A Milano premiere 'piccolissima serenata' inedita di Mozart

Prima esecuzione italiana, il 2 ottobre al teatro Gerolamo di Milano, di "Ganz kleine Nachtmusik" di Mozart, ("Piccolissima serenata notturna", K. 648 per Trio d'archi), un brano inedito appena riscoperto nella Staatsbibliothek di Lipsia durante la compilazione dell'ultima edizione del catalogo Koechel, l'archivio definitivo delle opere musicali di Mozart.

Dopo il debutto il 19 settembre a Salisburgo, città natale di Mozart, in occasione della presentazione del catalogo, seguito da una data il 21 settembre a Lipsia, l'Orchestra Sinfonica di Milano eseguirà per la prima volta in Italia la composizione, della durata complessiva di 12 minuti, in un concerto da camera straordinario nel teatro in miniatura nel centro di Milano. Sul palco la formazione composta da Luca Santaniello (violino), Lycia Viganò (violino) e Tobia Scarpolini (violoncello), professori dell'Orchestra Sinfonica di Milano.

La "Ganz kleine Nachtmusik" sarà abbinata per l'occasione al Quartetto in Sol maggiore K. 156 (completa la formazione la viola di Gabriele Mugnai) composto da Mozart proprio a Milano nel 1772. Secondo i ricercatori, il manoscritto ritrovato nella biblioteca musicale tedesca non sarebbe un autografo di Mozart, ma si tratterebbe di una copia realizzata intorno al 1780.

L'originale, come affermano gli studiosi, sarebbe stato composto dal musicista austriaco nel periodo precedente al suo primo viaggio in Italia, tra la metà e la fine degli anni Sessanta del Settecento.

L'ingresso alla premiere milanese è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria all'indirizzo biglietteria@sinfonicadimilano.org.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA