Gdf sequestra 170 tonnellate di legname per pallet contraffatti

La Guardia di Finanza di Pavia ha scoperto una fabbrica in cui venivano prodotti pallet (i bancali in legno) con un marchio contraffatto. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato 2 capannoni adibiti a opificio e deposito, 8 macchinari per la produzione industriale, 4.300 pallet su cui era già stato apposto il marchio contraffatto e 170 tonnellate di legname pronto per essere impiegato in ulteriori fabbricazioni illecite.

Il responsabile dell'azienda è stato segnalato alla Procura di Pavia per i reati di contraffazione, false certificazioni di conformità e ricettazione.



