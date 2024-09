Per attirare investimenti esteri arriva 'Opportunity Lombardy'

Regione Lombardia, che negli ultimi cinque anni ha attirato un terzo degli investimenti diretti dall'estero arrivati in Italia per un giro d'affari di 10 miliardi e 20 mila posti di lavoro, ha strutturato un piano per andare oltre e mostrare agli investitori stranieri le opportunità che offre il territorio, un modo anche per collegare domanda e offerta, rendendo più facile la riqualificazione delle aree dismesse.

"Opportunity Lombardy - ha sintetizzato l'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi - è un nuovo strumento attraverso cui Regione Lombardia tenta di migliorare nei numeri il primato di regione più attrattiva per gli investimenti esteri. Un'opportunità che mettiamo a disposizione affinché si possa favorire il 'matching' tra investitori e territorio".

'Opportunity Lombardy' è un processo di rilevazione sistematica di aree e immobili in grado di ospitare l'insediamento di nuove attività economiche.

Comuni, Province o altre Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, fondazioni, soggetti privati o associazioni imprenditoriali possono presentare una candidatura per aree già idonee a ospitare insediamenti produttivi, oppure aree già edificate, progetti di rigenerazione urbana, aree inattive o dismesse che necessitano un rilancio. 'Opportunity Lombardy' consente di pubblicare sulla piattaforma investinlombardy.com l'avviso della disponibilità dell'area o dell'immobile, senza oneri economici per i soggetti proponenti e per i proprietari. E dà accesso a una serie di servizi supplementari come la possibilità di presentare la proposta in occasione di iniziative promozionali su scala nazionale e internazionale (conferenze, convegni, fiere, campagne di comunicazione) e la facilitazione dell'incontro con potenziali investitori.

La domanda di partecipazione può essere inviata a partire dalle 10 del primo ottobre 2024 fino ore 10 del primo ottobre 2025, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi di Regione.

"Un modo - ha concluso Guidesi - per dare concretezza alle possibilità di indotto e posti di lavoro. Il tutto agevolando la riqualificazione e riattivazione di aree inattive".



