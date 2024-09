In mostra Minguzzi, scultore dei portali di Duomo e S. Pietro

Avrebbe voluto essere ricordato con l'appellativo di Luciano delle Porte, perché nella sua lunga vita artistica aveva realizzato ben quattro portali di altrettante chiese, Luciano Minguzzi, al quale viene dedicata una mostra nel Varesotto, a Villa Borletti di Origgio, dal 29 settembre al primo dicembre 2024.

Lo scultore, medaglista e incisore, nato a Bologna nel 1911 e morto a Milano nel 2004, creò infatti la Quinta Porta del Duomo di Milano (1965), la Porta del Bene e del Male per San Pietro in Vaticano (1977), la porta per la Chiesa Stella Maris a Porto Cervo (1988), la Porta della Chiesa di San Fermo Maggiore a Verona (1997). Tra le 44 opere, di cui 32 sculture e 12 disegni, quella di maggior impatto visivo e artistico è l'imponente Uomini del Lager, in ferro e bronzo, di mt 2 x 4. Composta di 4 moduli verticali, i due centrali rappresentano uomini e donne deportati, mentre i due laterali sono le porte piombate dei vagoni della morte.

Ma di grande interesse sono anche le riproduzioni dei legni del portone di San Pietro, 11 pannelli scolpiti a mano che lo stesso artista volle creare anni dopo, identici a quelli da lui realizzati per la Basilica in Vaticano. In realtà i pannelli sul portone romano sono uno in più ma Minguzzi, non volle rifare anche il dodicesimo. Poter ammirare da vicino le grandi formelle di San Pietro è comunque un evento poco frequente: i pannelli della parte alta della porta misurano ognuno mt. 2,80 x 1,70.

Nelle altre sale, sculture che testimoniano l'evoluzione stilistica, dal bronzo del Saltimbanco del 1937 al collage Astronomia, del 2002. Durante la durata della mostra, che ha portato a Villa Borletti opere conservate nell'Archivio Minguzzi, si terranno due incontri tenuti dalla nipote dell'artista, Carolina e da Monsignor Daniel Estivill, Membro del Capitolo di San Pietro.



