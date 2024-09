Ecco Mint Vero Volley Monza, con Zaytesev e Juantorena

Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena: sono i volti popolari e 'nuovi' della Mint Vero Volley Monza, la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley, presentata questa sera durante il Vero Volley Day davanti a 2.500 spettatori.

Grandi ambizioni per la squadra capitanata da Thomas Beretta, in panchina l'head coach Massimo Eccheli. Debutto in campionato il 29 settembre alle 19 al Palasavelli di Porto San Giorgio contro la neopromossa in serie A, la Yuasua Battery Grottazzolina. E poi l'avventura in Champions League: inserita in prima fascia e nella Pool B, sfiderà l'Hellos Grizzlys Giesen, Il Fenerbahce Medicana e una squadra proveniente dal terzo round di qualificazione. Prima gara per la Mint Vero Volley il 14 novembre. Per questa edizione 2024/2025 ritorno al passato per quanto riguarda la formula della competizione che non avrà più una finale unica ma tornerà a giocarsi con la formula della Final Four, in programma il 17-18 maggio 2025.





