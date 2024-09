A Milano sciopero dei lavoratori dell'ente 'Cesare Pozzo'

Uno sciopero dei lavoratori della società di mutuo soccorso Cesare Pozzo è stato proclamato per venerdì 27 settembre a Milano. I dipendenti della Cesare Pozzo, che raccoglie migliaia di aderenti in tutta Italia, si asterranno dal lavoro per la prima volta nella storia centenaria dell'ente.

Nel mirino dei sindacati, l'attuale gestione dell'ente. "Una gestione - si legge in un comunicato delle organizzazioni sindacali - che non riesce ad attuare il piano industriale presentato nel 2023. Oggi i lavoratori vengono penalizzati con tagli del personale in un clima di stress e tensione. Dal 1 maggio 1877 (nascita della Mutua Macchinisti e Fuochisti) è la prima volta che i dipendenti contestano la direzione dell'attuale presidente e del Consiglio di amministrazione.

La manifestazione di protesta, con un presidio davanti alla sede di via San Gregorio 48 a Milano, si svolgerà nella mattinata di venerdì con inizio alle ore 10.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA