Franchising cresce del 9,9%, giro d'affari da 34 miliardi euro

E' un settore in crescita quello del franchising che nel 2023 ha registrato un aumento del giro d'affari del 9,9% rispetto all'anno precedente sfiorando i 34 miliardi di euro, con 929 insegne operanti in Italia 65.806 punti vendita (+4.664 rispetto all'anno precedente) e gli occupati in aumento del 13,8% (+34.919 nuovi addetti per un totale di 287.767 unità). Lo confermano i dati di Assofranchising, diffusi alla vigilia del Salone del Franchising organizzato da Fiera Milano, dal 26 al 28 settembre 2024 presso l'Allianz MiCo. Oltre 130 le aziende espositrici del comparto, che vale oggi l'1,8% del Pil, dai ristoranti fast food alle caffetterie, mondo del fashion e della cura della persona, tra benessere e salute.

Moltissimi i brand che confermano la propria presenza, con Eurospin, main partner del Salone, insieme a Coop Lombardia e Crai Secom - solo alcune tra le insegne del settore Gdo.

Spiccano anche i ritorni di Mc Donald's, Old Wild West, Tosca, Doppio Malto, LaYogurteria, Löwengrube, 12Oz e la Bottega del Caffé. Presenti anche l'Erbolario, F**K e Anytime Fitness. Il mondo del Franchising è inoltre legato a doppio filo con le realtà associative. Non mancheranno così Assofranchising, Confimprese e Federfranchising, che seguono da vicino l'evoluzione del mondo del Franchising, ma anche una importante realtà come il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, interessato al modello del Franchising nell'ambito dello sviluppo di punti vendita di grandi dimensioni e l'Unione dei Brand della Ristorazione Italiana. Tra le novità l'Area Consulenza, interamente. dedicata ai franchisor e ai franchisee.

Grande attenzione anche all'aspetto formativo, con la collaborazione con Luiss Business School, che, in veste di Educational Partner, lancerà in concomitanza con Salone Franchising, un Executive Programme in Franchising Management.





