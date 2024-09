Derubano anziano, fruttivendolo li segue e li fa arrestare

Li ha inseguiti, tenedosi in collegamento telefonico con gli agenti della Questura, e ha contribuito a far arrestare due ladri che avevano appena derubato un anziano del suo portafogli.

E' accaduto ieri mattina in via Forze Armate a Milano dove un fruttivendolo egiziano si è accorto del furto ai danni di un uomo di 82 anni e ha telefonato alla Poliziia, seguendo tre ladri e dando in diretta la loro posizione agli agenti.

Sono stati trovati seduti su un muretto, e uno di loro ha cercato di fuggire per il parco delle Cave ma è stato bloccato così come un complice, mentre il terzo è riuscito a fiuggire.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA