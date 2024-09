Davanti a casa dell'ex con taglierino, arrestato

Quando sono passati, i carabinieri l'hanno trovato mentre discuteva animatamente con la sua ex davanti a casa della donna, a Cinisello Balsamo, nel Milanese.

In tasca gli è stato trovato un taglierino L'uomo, 64 anni, è stato arrestato perchè a suo carico c'era anche una precedente denuncia per atti persecutori in quanto dopo la fine della relazione aveva cominciato a tempestare la donna di telefonate e a pedinarla.

Il 18 settembre l'aveva anche minacciata.

Ora è in carcere a Monza, arrestato per atti persecutori e indagato per il possesso del taglierino.



