Con 'Ciao' Laura Pasini chiude rapporti senza dirsi addio

Su un double-decker bus, un autobus a due piani con quello superiore scoperto in giro per il centro di Milano, sfidando le fresche temperature serali di un inizio autunno molto diverso dalla torrida estate, Laura Pausini ha presentato in maniera originale alla stampa il nuovo singolo 'Ciao'. Un brano inedito - ha spiegato - che non aveva intenzione di scrivere e che nei fatti chiude il progetto dell'album "Anime parallele", uscito lo scorso ottobre, e con il quale la cantante ha deciso che "si devono lasciare andare le persone che ti hanno deluso o con cui si è chiuso un rapporto senza arrabbiarsi o essere definitivi".

Nel caso specifico l'artista si è riferita a un'amica, Rosaria, presente a un metro da lei che prima era una fan, poi una importante collaboratrice. "Ma quando la ho portata a Roma, lei non c'è la ha fatta più. Il nostro rapporto era cambiato - ha spiegato Laura Pausini, spolverino di pelle lucida bordeaux - e ci abbiamo messo tempo per capirlo. Ma non c'è più la rabbia di un tempo. E' una fase in cui mi sento più matura, non chiudo, lei rimarrà sempre una parte importante della mia vita. Si può anche tornare indietro".

"Non sempre credo in me - ha spiegato - ma oggi sono felice, contenta e serena. Questa parte di me è una scoperta"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA