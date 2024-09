Torna L'Imbruttito, i boomers davanti ai cambiamenti

Per il Milanese Imbruttito è arrivato il momento di fare i conti con i cambiamenti della sua generazione e, soprattutto, con quelli della sua città. Dal 26 settembre arriva al cinema 'Ricomincio da Taaac', secondo film sull'iconica figura diventata un social brand, a 3 anni da 'Mollo tutto e apro un chiringuito'. Il film è ancora diretto da Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi e prodotto da Giovanni Cova per QMI in associazione con Medusa Film e Ramaya Productions e in collaborazione con Prime Video. "Il Signor Imbruttito è un personaggio che rispecchia quelli della mia generazione, i boomers, costretti a confrontarsi con i cambiamenti - ha detto dopo all'anteprima del film a Milano l'attore che lo interpreta Germano Lanzoni - E costretti quindi ad un bagno di umiltà". Il manager milanese purosangue entrato nell'immaginario collettivo anche per il suo intercalare taaac, stavolta perde lavoro, casa e famiglia e per sopravvivere si ritroverà a svolgere quei mestieri da lui sempre denigrati come il dog sitter, il rider, il lavavetri o il barista. Scoprirà un mondo e una umanità che non si aspettava e da lì potrà anche ricominciare. "Abbiamo voluto far vedere anche un'altra Milano", ha spiegato uno dei registi, Bonacina. "Una Milano che sta cambiando soprattutto perché e' diventata la città dove tutti vogliono diventare ricchi - ha aggiunto Lanzoni - Così il nipote non affitta più la casa del nonno ad un amico ma la trasforma in b&b e per la prima volta mi risulta che il terzo settore non trova volontari, ed era la città del cuore in mano". Il film uscirà in tutta Italia, in 300 sale. "La distribuzione sarà ancora più capillare del primo che comunque ci aveva stupito di come fosse andato bene anche in altre regioni, oltre La Lombardia e Milano", ha detto Giampaolo Letta di Medusa. Guest star del film Claudio Bisio nel ruolo del boss che mette in vendita l'azienda gettando l'imbruttito nei guai, lo chef Ruben Bondì e Licia Colò.

Confermati nei loro ruoli Brenda Lodigiani (nei panni dell'Imbruttita), Paolo Calabresi (l'imprenditore visionario e ambientalista Aldo Brusini), Laura Locatelli (la Wife), Leonardo Uslengo (il Nano).

Social brand di proprietà di Shewants e creato nel 2013 da Marco De Crescenzio, Federico Marisio e Tommaso Pozza, Il Milanese Imbruttito dal web è diventato in pochi anni un fenomeno culturale e sociale che oggi conta 2 milioni di follower su Facebook, più di 750mila su Instagram, più di 520mila sul canale ufficiale YouTube e 240mila su TikTok.



