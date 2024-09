Sala, dopo le inchieste il mercato dell'urbanistica si è fermato

Sul fronte dell' urbanistica, dopo le inchieste aperte dalla procura di Milano, "purtroppo non ci sono novità, se c'è una fuga di investitori da Milano non l'abbiamo ancora vista però è chiaro che il mercato si è fermato". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'assemblea dei costruttori di Assimpredil Ance.

"Anche i dati in generale, passato un po' il periodo del superbonus indicano una decrescita significativa tra il 7 e l'8% - ha aggiunto -, dovuto anche a queste problematiche. Certamente non si può parlare oggi di un settore florido".

"Lo stallo nelle pratiche urbanistiche è una problematica, non so dire quanto stia rallentando opere e cantieri ma è un tema - ha detto ancora il sindaco -. Anche da capo di una amministrazione se penso a chi lavora con me, negli anni hanno applicato le direzioni della politica, non c'entrano nulla, ma sono anche loro che stanno pagando il conto" di queste inchieste.

"Al di là di questo abbiamo il tema di risolvere il pregresso e gestire il futuro che sarà attraverso un nuovo pgt", ha concluso.



