Pallavolo: Fusaro, Allianz Milano è tra le favorite

Sette nuovi arrivi per altrettante partenze per l'Allianz Milano che affronta la nuova stagione del grande volley con tante ambizioni e molte novità. Sette nuovi arrivi, quattro italiani Davide Gardini, Edoardo Caneschi, Matteo Staforini, Tommaso Barotto, e tre nuovi stranieri , Tatsunori Otsuka, Jordan Schnitzer, Yacine Louati, oro olimpico. Allianz e Powevolley Milano hanno presentato oggi il nuovo volto della squadra Allianz Milano.

. "Sembra ieri - dice il presidente del club Luciano Fusaro - ma è già passato un anno dall'ultima volta che siamo visti qui in questo splendido auditorium di Allianz a presentare la nostra stagione. Per quanto riguarda il campionato, ormai non possiamo più certo nasconderci. La penultima stagione siamo arrivati quarti in SuperLega, l'ultima terzi, siamo in Champions League.

Dobbiamo accettare quest'anno di partire anche noi tra le favorite in un campionato che sarà di livello altissimo dopo le Olimpiadi. I tifosi e gli sponsor vorrebbero ogni anno qualcosa di più. Partiamo da 0-0 contro tutti e faremo del nostro meglio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA