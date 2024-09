Heidelberg avvia decarbonizzazione della cementeria di Rezzato

Heidelberg Materials ha avviato lo studio di fattibilità del progetto di decarbonizzazione della cementeria di Rezzato-Mazzano (Brescia) che potrebbe diventare il primo impianto italiano a produrre localmente un cemento a impatto zero dal punto di vista dell'anidride carbonica.

Lo rende noto un comunicato del gruppo, nel quale si specifica che "il completamento del processo di decarbonizzazione prevede l'utilizzo o lo stoccaggio della CO2 catturata. Nell'ambito delle opportunità di stoccaggio, una novità positiva e di rilievo è rappresentata dell'avvio della fase 1 del progetto 'Ravenna CCS', realizzato dalla JV paritetica Eni-Snam".

"Questo traguardo apre nuovi possibili scenari anche per il progetto di Rezzato-Mazzano, che potrebbe partecipare ai futuri processi di conferimento delle capacità di trasporto e stoccaggio della CO2 nei giacimenti di gas esauriti al largo di Ravenna", conclude Heidelberg Materials, che ha avviato interlocuzioni con Eni e Snam per una valutazione tecnica preliminare.



