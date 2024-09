Motociclista muore in un incidente stradale nel Varesotto

Un motociclista è morto stamani in un incidente stradale avvenuto a Rancio Valcuvia (Varese). Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e Polizia locale.

Agli agenti il compito di ricostruire la dinamica dello schianto.

Secondo le prime informazioni la moto si è scontrata con un'auto guidata da un 70enne. L'uomo è morto nonostante i tentativi dei soccorritori di rianimarlo. L'automobilista è stato trasportato in ospedale con ferite non gravi e sotto shock.



