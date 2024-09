Il lino protagonista dell'estate dell'uomo vestito Loro Piana

Il lino è il grande protagonista della collezione Uomo Loro Piana Primavera/Estate 2025, presentata alla Milano Fashion Week per la celebrazione dei 100 anni della Maison.

Mescolato a fibre che hanno fatto la storia del marchio, come il cashmere, la seta e la lana Sopra Visso, il lino è declinato in forme disinvolte grazie al ricco archivio di tessuti di Solbiati, l'azienda di lino acquisita dalla Maison più di dieci anni fa. La morbidezza rimane il valore fondamentale che definisce l'approccio di Loro Piana all'abbigliamento maschile, condensato in capi come i blazer destrutturati, i bomber in pelle scamosciata e le giacche in maglia, i cappotti lunghi e spaziosi. La sartoria è morbida con giacche e camicie senza colletto, blazer indossati con bermuda ampi, mentre il denim di varie trame è declinato in giacche e pantaloni di ispirazione workwear e camicie chambray.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA