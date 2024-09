Al via il festival 'Made in Lombardia', focus sugli artigiani

Un festival per mettere in risalto la qualità degli artigiani e "il saper fare lombardo". Ha preso il via la kermesse 'Made in Lombardia', evento dedicato ai giovani artigiani, voluto e organizzato a Milano da Regione Lombardia e Unioncamere in collaborazione con la startup 'Eccellenza Italiana'.

Per tutta la giornata 26 giovani maestri del 'saper fare', provenienti dalle diverse province lombarde, hanno lavorato in piazza mostrando cosa significhi essere artigiani oggi.

L'obiettivo dell'evento, rivolto soprattutto a studenti delle scuole superiori e laureandi, è valorizzare la figura dell'artigiano nelle nuove generazioni.

"Avvicinare il mondo dell'artigianato ai giovani è fondamentale - ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - e sono lieto di vedere giovani entusiasti e interessati a capire l'importanza di un comparto e di mestieri che hanno fatto grande la Lombardia. La nostra terra è unica perché qui riusciamo a coniugare il sapere con il saper fare, la creatività con la dedizione al lavoro: caratteristiche che si riscontrano solo in Lombardia".

Secondo l'assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, è importante "innescare un cambio di approccio al mondo dell'artigianato", che deve "tornare ad essere attrattivo per i giovani - ha spiegato - in modo da non disperdere l'enorme patrimonio lombardo di conoscenze ed ingegno. È necessario valorizzare le tante positività che questi mestieri custodiscono e raccontare le storie di successi di grandi artigiani che oggi esportano in tutto il mondo".

"La Lombardia - ha concluso Guidesi - esprime un 'saper fare' unico, frutto di una straordinaria cultura del lavoro che ha consentito alla nostra terra di primeggiare, dal punto di vista economico e sociale, in Europa e non solo. Il nostro sostegno al comparto dell'artigianato è assoluto e si declina in misure e strumenti specifici a supporto degli investimenti delle imprese, così come nella strategia delle filiere per agevolare le connessioni tra mondo produttivo, mondo accademico e scientifico e istituti formativi".



