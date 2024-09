Milano-Cortina: Sala, lavori ok ma resta il tema extra costi

"Abbiamo visto lo stato di avanzamento dei lavori con il ministro Abodi. La sintesi è: in anticipo sul villaggio olimpico, abbiamo recuperato sul Pala Santa Giulia e bene in Fiera. Il tema è quello degli extra costi, non è solamente questione di cifre, perché possono non essere estremamente rilevanti, ma, essendo lavori privati, il pubblico non può contribuire a questi extra costi a meno che troviamo una giustificazione che tenga dal punto di vista legale. Ci stiamo lavorando ma al momento la soluzione non c'è ancora". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione di Jannik Sinner come ambassador della squadra dei volontari per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

"E' importante il lancio della campagna e il tema dei volontari è importantissimo ovviamente - aggiunge il primo cittadino milanese -. Ho visto in Expo quanto sono stati incisivi anche nella loro azione, l'ho visto a Parigi e dobbiamo fare un buon lavoro anche qua. Credo sia il tempo giusto per cominciare e dare avvio a questo processo".



