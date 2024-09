Sfila portafogli a un turista davanti agli agenti, arrestato

Ha rubato il portafogli a un turista francese di 79 anni coprendosi la mano con una cartina geografica. L'episodio è accaduto, però, sotto gli occhi degli agenti della Squadra mobile di Milano che hanno arrestato un romeno di 42 anni per furto aggravato.

I poliziotti, impegnati in un servizio di prevenzione dei reati predatori, si trovavano in via Vitruvio, all'altezza dell'incrocio con piazza Duca D'Aosta, nei pressi della stazione Centrale e hanno notato il 42enne, pregiudicato, che stava seguendo una coppia di turisti anziani.

L'uomo, approfittando di un momento favorevole, ha sottratto il portafoglio all'uomo e ha utilizzato una cartina geografica per coprirsi la mano.

I poliziotti, che hanno assistito alla scena, lo hanno fermato con il portafogli del turista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA