Regione Lombardia, 'in 10 anni +220% traffico sulla Brebemi'

A dieci anni dalla sua apertura "Brebemi ha registrato un aumento del traffico del 220% che si traduce in una crescita media annua del 16%, a conferma dell'importanza dell'opera". Lo ha spiegato l'assessore alle Infrastrutture della Regione Lombardia Claudia Maria Terzi oggi al Palazzo Pirelli di Milano dove è stato presentato uno studio della società di ricerca Agici sull'autostrada A35 Brebemi, opera che 'compie' 10 anni.

Tra i benefici dell'autostrada viene indicata la "riduzione dei tempi di percorrenza sull'asse Milano-Brescia", il "decongestionamento del traffico nei centri abitati" e una "maggiore attrattività" per i territori attraversati.

"L'infrastruttura - ha aggiunto Terzi - ha avuto un impatto positivo sui territori coinvolti garantendo maggiore accessibilità alla bassa media pianura lombarda grazie anche a opere viarie ordinarie e di interconnessione". Rilevante secondo Terzi anche "l'impulso generato dalla Brebemi a favore dell'economia lombarda" con "l'insediamento di nuovi siti produttivi e un aumento della competitività sui mercati internazionali delle imprese". Per quanto concerne l'indotto economico, infatti, tra il 2014 e il 2024 "sono stati registrati 84 nuovi insediamenti di grandi aziende italiane e multinazionali" nei territori attigui all'infrastruttura.

"Siamo un'autostrada in costante crescita - ha detto il direttore generale A35 Brebemi SpA Matteo Milanesi - con un traffico in continuo aumento ben oltre la media nazionale e regionale che ormai ha raggiunto un valore considerevole".

"In tema di benefici - ha concluso il presidente di Cal Cristiana Molin - va sottolineato inoltre che, a fronte di un investimento realizzato di circa 4,6 miliardi di euro per le autostrade Cal, solo il 30% proviene da risorse pubbliche e che oggi, dopo meno di dieci anni di esercizio, sono stati già versati all'erario più di un miliardo di euro tra Iva, Ires, Irap e altre imposte".



