Pazzali, Beccalli, Cairo e Roja i 'Volti della Metropoli' 2024

Dal chirurgo Matteo Barabino all'ideatrice del Fuorisalone Gilda Bojardi, fino alla leggenda del basket Ettore Messina, al direttore del Museo Poldi Pezzoli Alessandra Quarto e al presidente della Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali. E, ancora, la rettrice dell'Università Cattolica Elena Beccalli, l'editore Urbano Cairo e il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roja. Sono alcuni dei protagonisti della vita di Milano a cui è stato assegnato il premio 'Volti della metropoli' dell'Osservatorio Metropolitano di Milano e dell'associazione regionale pugliesi di Milano.

La cerimonia di premiazione si è svolta oggi a Palazzo Marino alla presenza di diverse autorità cittadine, fra cui il Prefetto Claudio Sgaraglia e il Questore Bruno Megale, ma anche la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, il capo di gabinetto del sindaco di Milano Giuseppe Sala Filippo Barberis e il presidente dell'Osservatorio metropolitano, il generale Camillo de Milato. Tra i premiati c'è anche lo scultore Alfredo Mazzotta, la fondatrice di Telefono Donna Stefania Bartocetti, il direttore Cultura del Comune di Milano e di Palazzo Reale Domenico Piraina e il presidente della Fondazione Olga Giuseppe Delmonte. Menzione speciale al magistrato Gustavo Cioppa.

Il premio è arrivato alla quarta edizione e ha l'obiettivo di dare risalto a tutte quelle persone che si sono distinte per il loro impegno anche sociale su Milano. A tutti i premiati, oltre a una pergamena celebrativa, è stato consegnata anche una riproduzione numerata di un'opera di Ibrahim Kodra, pittore albanese che è stato molto attivo in Italia e a Milano in particolare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA