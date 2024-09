Modelli bendati in passerella a Milano per Yezael

"Tutto ciò che è importante non è visibile agli occhi" è il claim della collezione Invisible di Yezael, il brand di Angelo Cruciani che ha sfilato a Lineapelle durante la Milano Fashion Week. Ad aprire lo show la lettura di una poesia di Wislawa Szymborska, 'La cortesia dei non vedenti", poi in passerella sfilano ragazzi e ragazze bendati. Sui loro capi, ricamati o dipinti, grandi occhi che rappresentano gli sguardi di un'epoca dove l'immagine è all'apice dell'esasperazione. Come contraltare una pioggia di cuori su abiti in pelli provenienti da scarto alimentare, che - spiega lo stilista- hanno subito una purificazione shamanica di gratitudine prima di diventare vestiti. Lo show si conclude con una parata di capi neri sporcati di luce: l'oro diventa il protagonista della sfilata, su capi dipinti a mano con polvere di oro zecchino.

"Questa collezione - dice Angelo Cruciani, che festeggia 10 anni del suo brand, fondato nel 2014 - racconta il mio viaggio verso la luce, sperando possa essere d'ispirazione a tutti coloro che si sentono al buio. I veri non vedenti siamo noi che abbiamo gli occhi ma che non vediamo il mondo per ciò che realmente è: un paradiso. Questa collezione è l'inizio di un percorso... un percorso dove la luce è il vero stilista".





