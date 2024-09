Champions: Barella,"abbiamo dimostrato di potercela giocare"

"Noi siamo giocatori che vogliono vincere, quando giochi nell'Inter devi giocare per vincere quindi questa è l'ambizione. Poi nel calcio ci sono tante cose, può succedere di tutto però oggi abbiamo dato dimostrazione che contro una squadra fortissima possiamo giocarcela e fare la nostra partita". Lo ha detto il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella, intervistato da Amazon Prime Video dopo il pareggio contro il Manchester City.

"Questa prestazione è nata da una squadra che l'anno scorso ha dominato in campionato lasciando qualcosa in Champions e quest'anno vorrebbe fare di più in questa competizione in cui siamo arrivati in finale due anni fa. Cerchiamo di onorarla al massimo. Stiamo crescendo, stiamo acquisendo esperienza e questo aiuta - ha aggiunto -. Cosa mi ha sorpreso? Sicuramente l'atteggiamento, dopo una partita non brillantissima a Monza ci sta venire qui con qualche pensiero, però tutti hanno dato il 200% e questa è la cosa più importante se si vuole arrivare in fondo a tutte le competizioni".

Messaggio al Milan verso il derby? "No nessun messaggio, stavamo pensando solo a questa partita. Da domani si penserà il derby e si preparerà nel miglior modo possibile", ha concluso Barella.



