Al musicista Marco Werba premio alla carriera a Golden Fashion

Riconoscimento per la carriera musicale al compositore e direttore d'orchestra Marco Werba, all'interno della settima edizione di Milano Golden Fashion, che si terrà venerdì 20 settembre 2024 presso l'Acquario Civico di Milano.

L'evento è realizzato in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano.

"Scrivo colonne sonore da 40 anni. Questa esperienza maturata nel corso del tempo mi ha permesso di affrontare tipologie diverse di film, culture trasversali, punti di vista alternativi, emozioni variegate, colori e luoghi diversi " - ha dichiarato il musicista , già Fair play for Life 2023 da parte del Comitato Nazionale Italiano Fair Play.

" Il mestiere del compositore cinematografico può essere anche 'glamour' ed avere un suo fascino perché l'autore delle musiche riesce a comunicare emozioni intense al pubblico che è presente in sala. Come nella moda, che vive di varietà di vestiti e colori, anche la musica gioca su una varietà di linguaggi e sensazioni. Continuerò il mio percorso nel modo delle colonne sonore cercando sempre di comunicare emozioni", ha aggiunto.

I Golden Fashion Awards riconoscono il contributo di importanti personalità nei settori della solidarietà, della musica, della comunicazione, dell'imprenditoria e anche alla memoria.

Oltre all'Award Musica a Marco Werba, gli altri premiati del 2024 sono: Award Solidarietà a Diana De Marchi (Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano); Award Scrittura e Comunicazione ad Antonio Ciaramella; Award Imprenditoria a Loriana Nelli ; Award alla Memoria a Gianni Graziano, rappresentato da Yovana Coronel.

La manifestazione, presentata da Anthony Peth, è diretta artisticamente da Graciela Saez. Il programma include anche la presentazione di un trailer di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, tema centrale dell'edizione di quest'anno.





