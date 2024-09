Twinset, in passerella l'alternativa al lusso

"Dobbiamo essere positivi e smettere di piangerci addosso": è l'invito lanciato dal ceo di Twinset Alessandro Varisco a margine della sfilata milanese del brand di cui è alla guida, controllato dal fondo americano Carlyle.

"Questa fashion week deve sancire il ritorno della moda di moda" sottolinea Varisco, spiegando il posizionamento di Twinset: "il nostro obiettivo è fornire un servizio pari al lusso ma con un prezzo accessibile. Non parlo di lusso accessibile ma di un'alternativa al lusso per chi vive del suo stipendio". "Oggi bisogna capire il momento: tanti hanno alzato i prezzi, ma rimane uno spazio che non è solo mass market" e che Twinset presidia con 100 negozi di proprietà e 90 in franchising ma anche con la presenza, la seconda, alla Milano Fashion Week. Oggi in passerella i capisaldi del brand, a partire dal pizzo, declinato tra abitini, shorts e mantelline.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA