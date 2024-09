Gatti indisposto, a Milano sul podio lo sostituisce Gardiner

Daniele Gatti non concluderà il ciclo delle sinfonie di Beethoven che aveva iniziato con l'orchestra Mozart per la Società del Quartetto di Milano. Il maestro milanese ha infatti dovuto rinunciare per una improvvisa indisposizione al concerto del 21 settembre in Conservatorio con in programma l'ottava e la nona sinfonia. E quindi nell'appuntamento conclusivo del ciclo, che coincide con l'inaugurazione della nuova stagione concertistica della Società del Quartetto, sarà sostituito da Sir John Eliot Gardiner, che torna a 24 anni dalla sua ultima apparizione, con The Bach Cantata Pilgrimage nel 2000. Gardiner aveva già diretto la Nona di Beethoven nel 1994 alla Scala in occasione dei 130 anni della società del Quartetto. Nell'appuntamento del 21, il maestro inglese guiderà l'Orchestra Mozart, con il Coro del Teatro Comunale di Bologna preparato da Gea Garatti Ansini e i solisti Lenneke Ruiten soprano, Eleonora Filipponi mezzosoprano, Bernard Richter tenore e Markus Werba baritono



