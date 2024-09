La nuova stagione Discovery, 'il 2024 miglior anno di sempre'

"L'ambizione del nostro gruppo e il desiderio di dar vita a un'offerta televisiva distintiva sono gli elementi che orientano le nostre strategie e le nostre scelte industriali". Lo ha detto Alessandro Araimo, ad Italia&Iberia, presentando la nuova stagione Warner Bros.

Discovery, che, è stato sottolineato, si consolida "come il terzo editore televisivo nazionale con il 2024 miglior anno di sempre con una share record del 9,4% nelle 24 ore (+12% rispetto al 2023), che supera il 12% sul target commerciale 25-54 anni".

Dati record per Nove, dove sbarca Amadeus, e Real Time che in prima serata crescono rispettivamente del +46% e +53% rispetto allo scorso anno. Per la nuova stagione confermati, tra gli altri, Fabio Fazio con Che tempo che fa e Maurizio Crozza.

Il top management Warner Bros. Discovery ha scelto di lanciare la nuova offerta televisiva all'Università Cattolica di Milano, presenti anche agli studenti del Master fare Tv.

Management del broadcasting e dello streaming (Almed - Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo), protagonisti della Cerimonia di consegna dei diplomi. Wbd ha anche annunciato la borsa di studio, che metterà a disposizione delle prossime edizioni del Master, destinata a uno studente meritevole.





