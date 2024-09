A Milano arriva il festival del 'Made in Lombardia'

Il 20 settembre, da Palazzo Lombardia a Milano, prende il via il Festival del Made in Lombardia, voluto e organizzato da Regione Lombardia e Unioncamere in collaborazione con Eccellenza Italiana. L'obiettivo dell'evento è valorizzare le eccellenze italiane e avvicinare le nuove generazioni a settori chiave come moda, design, cucina e innovazione e far conoscere il patrimonio artigianale della Regione.

"L'evento rappresenta la 'qualità artigiana' lombarda e la concreta evidenza che antichi mestieri possano essere rinnovati attraverso le nuove generazioni cogliendo opportunità anche economiche nella soddisfazione del fare" commenta l'assessore della Regione Lombardia allo Sviluppo Economico Guido Guidesi.

"Siamo la prima Regione manifatturiera d'Europa - continua - vogliamo continuare ad esserlo, ci siamo dotati di un piano industriale, abbiamo cambiato strumenti e strategia supportando ecosistemi settoriali e non ragionando più per categorie ma per filiere che coinvolgono aziende, formazione e ricerca".

L'evento "ci dà la possibilità di raccontare il settore in un altro modo rispetto a come viene raccontato. Ci saranno dei giovani lombardi che già fanno gli artigiani e che mostreranno tutto il loro saper fare e la loro capacità di innovazione rispettando la tradizione dei singoli mestieri - conclude Guidesi -, e noi auspichiamo che questa continui a essere la ricetta vincente per l'artigianato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA