A Desio paracadutista precipita alla festa dello sport, grave

Ha avuto problemi negli ultimi quindici metri di atterraggio: un paracadutista cinquantenne è stato soccorso a Desio, nel Milanese, dove questa mattina si stava svolgendo la decima edizione della festa dello Sport.

L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza, con una serie di traumi e fratture ma comunque cosciente.

Alla luce dell'incidente la manifestazione - a cui partecipava anche la sezione di Desio dell'Associazione Nazionale Paracadutisti - è stata interrotta per decisione dell'Amministrazione comunale, il Comitato Sport Desio.

"Al professionista rimasto coinvolto nell'infortunio va tutta la nostra vicinanza - ha spiegato l'assessore Andrea Civiero presente all'avvenimento -. Siamo tutti turbati e speriamo in una repentina guarigione. Siamo in contatto con la famiglia per offrire tutto il nostro supporto. In questa circostanza intendiamo non proseguire i festeggiamenti, ci è sembrato un gesto di sostegno e solidarietà".



